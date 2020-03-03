Рошаль призвал наказывать за распространение паники вокруг коронавируса

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль призвал наказывать тех, кто распространяет панику, связанную с коронавирусной инфекцией. Он также напомнил, что фактически коронавирус не страшнее гриппа.

«Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать», — сказал он.

По его словам, коронавирус не намного страшнее гриппа, от которого умирает куда больше людей в мире. Он подчеркнул, что не нужно никуда бежать и ничем запасаться, необходимо жить спокойно.

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус. В РФ мужчина прилетел 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Через несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в нашей стране нет новых случаев заражения коронавирусом.