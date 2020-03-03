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16:20   3 Марта 2020
Россия

Рошаль призвал наказывать за распространение паники вокруг коронавируса

Рошаль призвал наказывать за распространение паники вокруг коронавируса

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль призвал наказывать тех, кто распространяет панику, связанную с коронавирусной инфекцией. Он также напомнил, что фактически коронавирус не страшнее гриппа. 

«Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать», — сказал он.

По его словам, коронавирус не намного страшнее гриппа, от которого умирает куда больше людей в мире. Он подчеркнул, что не нужно никуда бежать и ничем запасаться, необходимо жить спокойно. 

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус. В РФ мужчина прилетел 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Через несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в нашей стране нет новых случаев заражения коронавирусом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #рошаль #коронавирус

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