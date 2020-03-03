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16:00   3 Марта 2020
Россия

Феклистов опроверг слухи об угрозе срыва седьмых «Сватов»

Феклистов опроверг слухи об угрозе срыва седьмых «Сватов»

Российский актер, режиссер, сценарист Александр Феклистов заявил, что его коллеги из сериала «Сваты» разъехались по домам в связи с окончанием зимних съемок. У создателей телесериала нет никаких проблем. Об этом он сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей во вторник, 3 марта. 

По его словам, слухи о том, что дальнейшая работа над седьмым сезоном находится под угрозой срыва, не имеют ничего общего с действительностью. Он подчеркнул, что съемки полюбившегося в России телесериала продолжаются. 

«Нет, не [именно вот] сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. Нет, проблем нет. Все [у нас]  хорошо, все в порядке», — цитирует ФАН актера. 

Ранее стало известно, что актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко уехали из Минска, где проводились съемки седьмого сезона знаменитого сериала. Также сообщалось, что Анна Кошмал, Людмила Артемьева и Николай Добрырин, играющие в «Сватах», покинули Белоруссию, отправившись на гастроли по всей России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #сваты

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