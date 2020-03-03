Феклистов опроверг слухи об угрозе срыва седьмых «Сватов»

Российский актер, режиссер, сценарист Александр Феклистов заявил, что его коллеги из сериала «Сваты» разъехались по домам в связи с окончанием зимних съемок. У создателей телесериала нет никаких проблем. Об этом он сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей во вторник, 3 марта.

По его словам, слухи о том, что дальнейшая работа над седьмым сезоном находится под угрозой срыва, не имеют ничего общего с действительностью. Он подчеркнул, что съемки полюбившегося в России телесериала продолжаются.

«Нет, не [именно вот] сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. Нет, проблем нет. Все [у нас] хорошо, все в порядке», — цитирует ФАН актера.

Ранее стало известно, что актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко уехали из Минска, где проводились съемки седьмого сезона знаменитого сериала. Также сообщалось, что Анна Кошмал, Людмила Артемьева и Николай Добрырин, играющие в «Сватах», покинули Белоруссию, отправившись на гастроли по всей России.