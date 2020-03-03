Поправку в Конституцию «о федеральных территориях» внесли в Госдуму

Федеральные территории могут появиться в России, соответствующую поправку к проекту об изменениях российской Конституции во вторник внесли в думский комитет по госстроительству и законодательству.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в комитете. При этом отмечается, что поправка предусматривает создание на территории РФ федеральных территорий, где организация публичной власти будет устанавливаться в соответствии с федеральным законом.

Ранее о данной поправке журналистам рассказал сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас. По его словам, в Основной закон может быть включено такое понятие, как «федеральные территории», находящиеся в прямом федеральном подчинении. Проработкой данной инициативы, уточнил Клишас, будут заниматься комитеты Совфеда по федеративному устройству и конституционному законодательству.