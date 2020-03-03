Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
15:35   3 Марта 2020
Россия

Поправку в Конституцию «о федеральных территориях» внесли в Госдуму

Поправку в Конституцию «о федеральных территориях» внесли в Госдуму

Федеральные территории могут появиться в России, соответствующую поправку к проекту об изменениях российской Конституции во вторник внесли в думский комитет по госстроительству и законодательству.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в комитете. При этом отмечается, что поправка предусматривает создание на территории РФ федеральных территорий, где организация публичной власти будет устанавливаться в соответствии с федеральным законом.

Ранее о данной поправке журналистам рассказал сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас. По его словам, в Основной закон может быть включено такое понятие, как «федеральные территории», находящиеся в прямом федеральном подчинении. Проработкой данной инициативы, уточнил Клишас, будут заниматься комитеты Совфеда по федеративному устройству и конституционному законодательству.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #госдума #политика #поправки #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...