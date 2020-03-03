Клинцевич назвал западные СМИ спекулянтами из-за фейков про коронавирус в России

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич считает, что западные СМИ пытаются создать неблагоприятную обстановку среди жителей России, спекулируя на тему коронавируса. Об этом пишет издание «Слово и Дело».

Сообщается, что недавно канадская телекомпания CBC News выпустила сюжет о наличии коронавируса в России, выразив сомнение в отсутствии случаев массового заражения на территории РФ.

Клинцевич считает, что если люди делают подобные заявления, то должны показывать реальные факты и доказательства. Он назвал информацию канадского телевидения об эпидемии в РФ фейковой.

По словам сенатора, процессы по созданию негативной обстановки внутри страны на фоне вспышки инфекции в разных странах, являются частью информационной войны.