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14:56   3 Марта 2020
Политика

Клинцевич назвал западные СМИ спекулянтами из-за фейков про коронавирус в России

Клинцевич назвал западные СМИ спекулянтами из-за фейков про коронавирус в России

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич считает, что западные СМИ пытаются создать неблагоприятную обстановку среди жителей России, спекулируя на тему коронавируса. Об этом пишет издание «Слово и Дело». 

Сообщается, что недавно канадская телекомпания CBC News выпустила сюжет о наличии коронавируса в России, выразив сомнение в отсутствии случаев массового заражения на территории РФ.

Клинцевич считает, что если люди делают подобные заявления, то должны показывать реальные факты и доказательства. Он назвал информацию канадского телевидения об эпидемии в РФ фейковой. 

По словам сенатора, процессы по созданию негативной обстановки внутри страны на фоне вспышки инфекции в разных странах, являются частью информационной войны. 

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Автор: Яна Либерман
#политика #коронавирус

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