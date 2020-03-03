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15:13   3 Марта 2020
Весь мир

Ливийцы призвали Сарраджа сложить полномочия вслед за Саламе

Ливийцы призвали Сарраджа сложить полномочия вслед за Саламе

Лидеру так называемого ливийского Правительства национального согласия Файезу Сарраджу следует последовать примеру спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе, который накануне сложил с себя полномочия.

Такое мнение во вторник, 3 марта, высказал председатель Ливийской академии передовых исследований Ареф Али Найед, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом Найед отметил мужество Гасана Саламе и выразил ему благодарность за усилия, приложенные к урегулированию ливийского конфликта. По его словам, главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу необходимо отказаться от должности, этот шаг поспособствует становлению в стране легитимной власти.

«Я надеюсь, что решение Гасана Саламе станет примером для подражания для Файеза Сарраджа, который правит Ливией от имени граждан более четырех лет без выборов и без доверия со стороны парламента», — заявил председатель академии исследований.

Также Найед высказал мнение, что Ливия сможет прийти к миру и стабильности лишь объявив в стране режим ЧП в связи с вторжением Турции и сформировав чрезвычайное правительство, которое возьмет на себя ответственность на противодействие вмешательству Анкары, а также за переговоры и координацию сил, противостоящих террористам. Кроме того, чрезвычайному правительству будет необходимо сформировать единые государственные Вооруженные силы и органы безопасности Ливии.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #ливия #весь мир #саррадж #пнс ливии

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