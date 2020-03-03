Ливийцы призвали Сарраджа сложить полномочия вслед за Саламе

Лидеру так называемого ливийского Правительства национального согласия Файезу Сарраджу следует последовать примеру спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе, который накануне сложил с себя полномочия.

Такое мнение во вторник, 3 марта, высказал председатель Ливийской академии передовых исследований Ареф Али Найед, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом Найед отметил мужество Гасана Саламе и выразил ему благодарность за усилия, приложенные к урегулированию ливийского конфликта. По его словам, главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу необходимо отказаться от должности, этот шаг поспособствует становлению в стране легитимной власти.

«Я надеюсь, что решение Гасана Саламе станет примером для подражания для Файеза Сарраджа, который правит Ливией от имени граждан более четырех лет без выборов и без доверия со стороны парламента», — заявил председатель академии исследований.

Также Найед высказал мнение, что Ливия сможет прийти к миру и стабильности лишь объявив в стране режим ЧП в связи с вторжением Турции и сформировав чрезвычайное правительство, которое возьмет на себя ответственность на противодействие вмешательству Анкары, а также за переговоры и координацию сил, противостоящих террористам. Кроме того, чрезвычайному правительству будет необходимо сформировать единые государственные Вооруженные силы и органы безопасности Ливии.