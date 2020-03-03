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14:39   3 Марта 2020
Политика

Эксперт пояснил заявление Юлии Тимошенко о «полном коллапсе» на Украине

Эксперт пояснил заявление Юлии Тимошенко о «полном коллапсе» на Украине

Заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что нынешний курс киевской власти привел Украину к «полному коллапсу» не остался без внимания российского экспертного сообщества. Так, в эфире радио Sputnik политолог Юрий Кот отметил, что Тимошенко не просто так заговорила о коллапсе, заявляя о ситуации в собственной стране: «Если еще один-два месяца так будет выполняться бюджет, то считайте, что у нас экономики не существует».

Кот отметил причастность самой Тимошенко к кризисной ситуации на Украине, поскольку она также «приложила к этому свои ручонки», участвуя сначала в «оранжевом» перевороте, а затем приняв участие в госперевороте 2014 года. При этом политик указал на то, что она «сегодня заявляет о коллапсе, все еще надеясь на какое-то политическое будущее», однако при этом подчеркивает, что «вероятнее всего Украины скоро не станет». «Пусть косвенно, но это звучит», — сказал эксперт, отмечая, что со своей стороны лидер «Батькивщины» ничего не предлагает для исправления ситуации, надеясь лишь встать «в обойму похоронной команды и успеть урвать очередной кусок из тела Украины».

Резюмируя данное положение дел, эксперт пришел к выводу о том, что Тимошенко прекрасно осознает то печальное положение, в котором сейчас находится ее страна. По его словам, она пытается лишь воспользоваться ситуацией для того, чтобы получить доступ к рычагам непосредственного управления, извлечь из этого максимальные выгоды и уйти от ответственности за содеянное. «Когда Украины не будет, не с кого будет спрашивать. Только так можно расценивать ее заявление», — заключил Кот.

Ранее парламентарий российский парламентарий Сергей Цеков предложил учредить День освобождения Крыма от Украины.

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Автор: Олег Королев
#украина #политика #тимошенко

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