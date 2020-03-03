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14:35   3 Марта 2020
Россия

Семиклассница погибла на уроке по плаванию в чебоксарской гимназии

Семиклассница погибла на уроке по плаванию в чебоксарской гимназии

Чебоксарская школьница погибла в школьном бассейне. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Чувашии.

По данным агентства, трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 1 Чебоксар. В ведомстве подтвердили гибель 13-летней девочки. По словам очевидца, ей стало плохо во время занятия по плаванию в бассейне.

«Действительно, девочка погибла еще до приезда скорой. Причины выясняются», — цитирует агентство представителя регионального минздрава. 

Как сообщает СМИ, смерть школьницы подтвердили в прокуратуре Чувашии, подчеркнув, что делом занимается региональный СК. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #происшествия #общество

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