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14:19   3 Марта 2020
Россия

Расследование Group-IB вбросов о COVID-19 может вывести на ботов Навального

Расследование Group-IB вбросов о COVID-19 может вывести на ботов Навального

Специалисты Group-IB выявили масштабный информационный вброс в социальных сетях о якобы массово распространяющемся в Москве коронавирусе. Не исключено, что к провокационным публикациям непосредственное отношение имеет глава признанного иностранным агентом ФБК Алексей Навальный, главной целью которого является дискредитация руководства страны.

На официальном сайте одного из ведущих разработчиков средств в сфере кибербезопасности Group-IB опубликовано заявление, из которого следует, что сотрудники сервиса начали собственное расследование в связи с информационным вбросом о масштабном заражении жителей Москвы коронавирусом.

«В основном, информационная атака распространяется через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах, на женскую аудиторию в сети, форумы мам и др. На сегодня зафиксировано более 9 500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость», - говорится в обращении генерального директора сервиса Ильи Сачкова.

По его словам, специалисты Group-IB уже начали работу по поиску исполнителей и заказчиков данной информационной атаки, целью которых может быть усиление панических настроений в обществе.

Расследование Group-IB вбросов о COVID-19 может вывести на ботов Навального

Кроме того, для наглядности и более глубокого понимания серьезности возникшей проблемы к обращению был прикреплен график распространения искусственно созданных новостей о заболевании, якобы угрожающем жителям российской столицы.

Расследование Group-IB вбросов о COVID-19 может вывести на ботов Навального

Не исключено, что к этому информационному вбросу мог приложить руку Алексей Навальный, который вместе со своими сторонниками старается не упускать любой возможности для дискредитации руководства страны. Вполне вероятно, что сотрудники Group-IB в ходе своего расследования выйдут на главу ФБК и подконтрольную ему «фабрику ботов», о которой ранее уже сообщало Федеральное агентство новостей.

Как удалось установить члену Общественной палаты России Илье Ремесло, первые фейковые вбросы о «массовых вспышках» коронавируса начали распространять региональные телеграм-каналы команды Навального. В публикациях аналогичного характера были замечены и «украинские» боты.

Кроме того, определенные каналы в социальных сетях, которые могут быть связаны с блогером и его соратниками, активно распространяли в интернете цитату, якобы произнесенную патриархом Кириллом, о «наказании Китаю за аборты, коммунизм и аниме» в виде смертельного заболевания.

Обилие подобных информационных вбросов наглядно демонстрирует позицию либеральных псевдооппозиционеров, готовых пойти на все, даже на дискредитацию главы РПЦ, чтобы поднять очередную волну недовольства в обществе и раскачать ситуацию в стране, искажая реальные факты в своих личных интересах.

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Автор: Елена Ляхова
#россия #навальный #общество #фейки #коронавирус

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