Собянин пообещал бесплатный проезд и парковку в столице для женщин 8 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице «ВКонтакте», что 8 марта проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на электричках будет бесплатным. Об этом стало известно во вторник, 3 марта.

«Мы договорились с Андреем Юрьевичем Воробьевым, что в этот день [8 марта — ред.] проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным», — сообщил мэр.

По словам мэра столицы, парковка на столичных улицах 8 и 9 марта будет тоже бесплатной. Кроме этого, для женщин и детей власти сделают бесплатный вход в музеи, сообщил на своей странице в «ВКонтакте» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Восьмого марта проезд для них [женщин – ред.] в общественном транспорте и электричках (кроме Аэроэкспресса) будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье», — написал он.

Воробьев подчеркнул, что женщины смогут воспользоваться хорошей возможностью, чтобы выбраться из дома и интересно провести время.