Кравченко и Железняк покинули съемки седьмого сезона «Сватов» в Белоруссии

Актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, которые известны по ролям в сериале «Сваты», уехали из Минска, где проводились съемки седьмого сезона знаменитого сериала. Об этом стало известно во вторник, 3 марта.

Ранее сообщалось, что Анна Кошмал, Людмила Артемьева и Николай Добрырин, играющие в «Сватах», покинули Белоруссию, отправившись на гастроли по всей России.

Что касается Железняк и Кравченко, они играют в спектакле «Сирена и Виктория». В Сети уже появились кадры с артистками, подтверждающие факт их отсутствия в Минске.

Напомним, полюбившийся россиянам и украинцам телесериал «Сваты» находится под угрозой срыва. Авторы комедии не называют точных сроков и сами сомневаются в выходе нового сезона. По словам режиссера Андрея Яковлева, седьмой сезон должен стать последним и заключительным.

Как сообщил актер Федор Добронравов, играющий роль Ивана Будько, работа над картиной идет полным ходом. Он также надеется, что создатели знаменитого телесериала решатся и на восьмой сезон.