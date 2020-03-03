Малькевич призвал раскрывать имена распространителей фейков в интернете

Волна фейковых новостей о коронавирусе накрыла российские соцсети и мессенджеры в понедельник, 2 марта. В тревожных сообщениях говорилось о том, что в Москве уже якобы 20 тысяч заразившихся, а власти скрывают истинную информацию. По словам экспертов компании по расследованию киберпреступлений Group-IB, в соцсетях было опубликовано около 10 тысяч постов с недостоверной информацией. Для их создания злоумышленники использовали ботов и специально созданные аккаунты.

Роспотребнадзор сообщает, что сейчас во всей России зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом. Накануне первый случай заражения зафиксирован в Москве.

Ситуация напоминает март 2018 года, когда после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в мессенджерах распространялись вбросы о том, что больницы якобы заполнены «сотнями погибших». На самом деле погибли 60 человек, эту информацию подтвердил Следственный комитет РФ.

После трагедии в Кемерово в России приняли закон о фейковых новостях. Он предусматривает штрафы до одного миллиона рублей за распространение недостоверной информации. Один из авторов закона, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин уверен, что тех, кто запустил нынешнюю волну про коронавирус, не сумеют избежать наказания.

«Такие вещи направлены только на одно – посеять страх и панику в обществе. Рассылка говорит о спланированности таких информационных атак. Люди, которые этим занимаются, надеются, что их никогда не найдут. Но сейчас технические возможности позволяют найти распространителей неправдивой информации. Я полагаю, что виновные будут найдены и наказаны», — рассказал Вяткин в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Не столь оптимистичен глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он считает, что закон о фейковых новостях работает только на бумаге, и его нужно доработать.

«В законе есть пробелы. В основном он регулирует деятельность легальных СМИ, мы не знаем никаких историй или кейсов о том, как были наказаны анонимные блогеры, запускающие фейки. Мы (ФЗНЦ – прим. ред.) считаем, что закон нужно менять», — объяснил спикер.

По мнению Малькевича, в расследовании таких дел должна появится возможность деанонимизации – раскрытия личности человека, несмотря на отсутствие информации о нем в мессенджерах и соцсетях. Люди должны знать конкретику, судебные дела над сетевыми злоумышленниками должны проходить открыто. Пока этого нет, обещания о «наказания виновных» ничего не стоят, уверен общественник.

«К сожалению, некоторые чиновники пишут друг другу справки и отчеты. Если в справке написано, что "закон работает" и "виновные будут наказаны", то некоторые люди в это верят. <…> Неплохо бы спросить у депутатов: "уже год работает закон, а фейки идут безостановочно. Что дальше?". Такие вбросы – это серьезнейший вызов, и мы все должны это понять», — добавил Малькевич.

Еще жестче предложил действовать лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложив ввести смертную казнь для авторов и распространителей фейковых новостей.