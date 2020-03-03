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13:33   3 Марта 2020
Россия

Песков опроверг встречу Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном

Песков опроверг встречу Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции Эммануэлем Макроном и Турции Тайипом Эрдоганом.

Его слова передает Федеральное агентство новостей во вторник, 3 марта.

«Нет, такой встречи нет. Она не согласовывалась», — заявил пресс-секретарь российского лидера. 

Песков призвал дождаться встречи Путина и Эрдогана в Кремле, которая должна случиться в четверг, 5 марта, а уже потом делать выводы.

«В пятницу планов таких нет, есть другие – региональная повестка», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на немецкого депутата сообщило, что 6 марта может состояться встреча Меркель, Путина, а также Эммануэля Макрона и Тайипа Эрдогана. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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