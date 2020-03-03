Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции Эммануэлем Макроном и Турции Тайипом Эрдоганом.

Его слова передает Федеральное агентство новостей во вторник, 3 марта.

«Нет, такой встречи нет. Она не согласовывалась», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков призвал дождаться встречи Путина и Эрдогана в Кремле, которая должна случиться в четверг, 5 марта, а уже потом делать выводы.

«В пятницу планов таких нет, есть другие – региональная повестка», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на немецкого депутата сообщило, что 6 марта может состояться встреча Меркель, Путина, а также Эммануэля Макрона и Тайипа Эрдогана.