Как продвигать бизнес в сообществах и пабликах соцсетей
Гендиректор ООО «Медиа-агентства «Кулич» Ирина Форсюк расскажет, как продвигать бизнес в сообществах и пабликах в социальных сетях. С таким докладом она выступит в Москве на международной практической конференции «Эффективная пресс-служба-2020», которая пройдет 23 и 24 апреля.
О спикере: Ирина Форсюк
— Руководитель крупнейшей региональной сети соцмедиа-сообществ;
— Блогер;
— Общественный деятель;
— Член правления Пермского Молодежного Центра;
— Управляет крупнейшей сетью соцмедиа-сообществ с совокупным охватом более миллиона активных пользователей;
— Работает с крупнейшими предприятиями региона: Volkswagen, Skoda, «Теле 2», Билайн, МТС, телеканал «ТНТ», телеканал 2х2, телеканал СТС, LADA и др.;
— Организует SMM для региональных и федеральных органов власти, политических партий, общественных структур.
В докладе:
— Как выбрать паблик или сообщество для продвижения вашей компании;
— Как правильно построить отношения с пабликами, в том числе юридические и финансовые;
— Какими инструментами продвигаться в чужих пабликах;
— Нативные и партнерские материалы в соцмедиа;
— Имиджевые задачи нестандартным путем;
— Повышение продаж при помощи продвижения через паблики и сообщества.
Журнал «Пресс-служба» ежегодно проводит в Москве международную практическую конференцию «Эффективная пресс-служба-2020». В мероприятии участвуют более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ. Во время конференции специалисты получают самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Доклады участников конференции разделены на два тематических потока: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах. Спикеры расскажут о:
- построении эффективной PR-стратегии,
- актуальных инструментах антикризисного PR,
- новых инструментах работы с корпоративными СМИ,
- управлении репутацией и работе с негативом,
- технике подготовки убеждающих речей для спикеров,
- комьюнити-менеджменте,
- том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,
- где брать инфоповоды, если ничего не происходит,
- новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
- работе государственных и коммерческих структур в различных регионах, направлениях и отраслях,
- малобюджетном пиаре и так далее.
Забронировать участие на мероприятии и посмотреть более подробную информацию о конференции можно на сайте.
ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.