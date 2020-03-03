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13:28   3 Марта 2020
Россия

Как продвигать бизнес в сообществах и пабликах соцсетей

Как продвигать бизнес в сообществах и пабликах соцсетей

Гендиректор ООО «Медиа-агентства «Кулич» Ирина Форсюк расскажет, как продвигать бизнес в сообществах и пабликах в социальных сетях. С таким докладом она выступит в Москве на международной практической конференции «Эффективная пресс-служба-2020», которая пройдет 23 и 24 апреля.

О спикере: Ирина Форсюк

— Руководитель крупнейшей региональной сети соцмедиа-сообществ;

— Блогер;

— Общественный деятель;

— Член правления Пермского Молодежного Центра;

— Управляет крупнейшей сетью соцмедиа-сообществ с совокупным охватом более миллиона активных пользователей;

— Работает с крупнейшими предприятиями региона: Volkswagen, Skoda, «Теле 2», Билайн, МТС, телеканал «ТНТ», телеканал 2х2, телеканал СТС, LADA и др.;

— Организует SMM для региональных и федеральных органов власти, политических партий, общественных структур.

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В докладе:

 — Как выбрать паблик или сообщество для продвижения вашей компании;

— Как правильно построить отношения с пабликами, в том числе юридические и финансовые;

— Какими инструментами продвигаться в чужих пабликах;

— Нативные и партнерские материалы в соцмедиа;

— Имиджевые задачи нестандартным путем;

— Повышение продаж при помощи продвижения через паблики и сообщества.

Журнал «Пресс-служба» ежегодно проводит в Москве международную практическую конференцию «Эффективная пресс-служба-2020». В мероприятии участвуют более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей,  PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ. Во время конференции специалисты получают самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы. 

Доклады участников конференции разделены на два тематических потока: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах. Спикеры расскажут о:

  • построении эффективной PR-стратегии,
  • актуальных инструментах антикризисного PR,
  • новых инструментах работы с корпоративными СМИ,
  • управлении репутацией и работе с негативом,
  • технике подготовки убеждающих речей для спикеров,
  • комьюнити-менеджменте,
  • том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,
  • где брать инфоповоды, если ничего не происходит,
  • новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
  • работе государственных и коммерческих структур в различных регионах, направлениях и отраслях,
  • малобюджетном пиаре и так далее.

Забронировать участие на мероприятии и посмотреть более подробную информацию о конференции можно на сайте.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #конференция

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