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13:40   3 Марта 2020
Россия

Солдату-срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым, дали два года условно

Солдату-срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым, дали два года условно

Гарнизонный военный суд Читы во вторник вынес приговор Рустаму Мухатову, который, проходя службу в войсковой части поселка Горный Забайкальского края, издевался над сослуживцами и, в том числе, над рядовым Шамсутдиновым.

Суд признал Мухатова виновным в превышении служебных полномочий и издевательствах, приговорив срочника к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. При этом суд принял во внимание, что подсудимый признал вину, извинился перед потерпевшими и возместил им моральный вред.

Защитник Мухатова в беседе с РИА Новости заявил, что приговор обжаловать не будет.

«Обжаловать не будем. Хотя и недовольны приговором, но парню домой надо. До вступления закона в силу он не может выехать, а если будем обжаловать, это все затянется. Так что у нас безвыходная ситуация», — сказал журналистам адвокат Андрей Глазков.

При этом отмечается, что следователи не обнаружили связи между действиями Мухатова и стрельбой, которую устроил Рамиль Шамсутдинов. Ранее подсудимый признался, что по приказу сержанта заставлял сослуживцев подолгу выполнять физические упражнения и бил их.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула 25 октября 2019 года, убив восемь человек и ранив двоих.

Сейчас молодой человек находится под стражей, ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока. По его словам, причиной его поступка стала дедовщина и насилие в войсковой части, где он проходил срочную службу.

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Автор: Александр Люблинский
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