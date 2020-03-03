Медиагруппа «Патриот»
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 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

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Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

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 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
15:15   3 Марта 2020
Россия

Спортсменки, актрисы, силовики поделятся историями успеха на встрече в Медиагруппе «Патриот»

Спортсменки, актрисы, силовики поделятся историями успеха на встрече в Медиагруппе «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» анонсировала пресс-конференцию «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?». Мероприятие пройдет в четверг, 5 марта, в 14:00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты любых СМИ вне зависимости от политических пристрастий. 

Дискуссию посетят самые известные и интересные женщины России, которые добились успеха в неожиданных областях, в том числе сугубо мужских. Гости обсудят значение Международного женского дня, расскажут истории успеха, а также проведут несколько интересных конкурсов. После этого в режиме онлайн вместе с читателями будет выбрана «Мисс Патриот-2020»

Гости и участники дискуссии:

 — Анастасия Мельникова, актриса, депутат Закса;

 — Мария Филисова, мастер спорта международного класса по мини-футболу и по большому футболу, чемпионка Европы в составе молодежной сборной;

 — Татьяна Дваждова, боксер;

 — Татьяна Суслова, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения;

 — Елена Богомазова, российская пловчиха, специализировавшаяся в плавании брассом, заслуженный мастер спорта РФ;

 — Ольга Шаклатова, подполковник милиции в отставке;

 — Мария Смирнова, заместитель начальника кинологического отдела Балтийской таможни, советник государственной гражданской службы РФ1 класса, и служебная собака — золотистый лабрадор-ретривер (голден ретривер) Алгур Таинственный Посланник;

 — Алина Шмидт, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью.

Модераторы дискуссии:

 — Сергей Селин, российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации;

 — Владимир Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #8 марта

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