Спортсменки, актрисы, силовики поделятся историями успеха на встрече в Медиагруппе «Патриот»
Медиагруппа «Патриот» анонсировала пресс-конференцию «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?». Мероприятие пройдет в четверг, 5 марта, в 14:00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты любых СМИ вне зависимости от политических пристрастий.
Дискуссию посетят самые известные и интересные женщины России, которые добились успеха в неожиданных областях, в том числе сугубо мужских. Гости обсудят значение Международного женского дня, расскажут истории успеха, а также проведут несколько интересных конкурсов. После этого в режиме онлайн вместе с читателями будет выбрана «Мисс Патриот-2020».
Гости и участники дискуссии:
— Анастасия Мельникова, актриса, депутат Закса;
— Мария Филисова, мастер спорта международного класса по мини-футболу и по большому футболу, чемпионка Европы в составе молодежной сборной;
— Татьяна Дваждова, боксер;
— Татьяна Суслова, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения;
— Елена Богомазова, российская пловчиха, специализировавшаяся в плавании брассом, заслуженный мастер спорта РФ;
— Ольга Шаклатова, подполковник милиции в отставке;
— Мария Смирнова, заместитель начальника кинологического отдела Балтийской таможни, советник государственной гражданской службы РФ1 класса, и служебная собака — золотистый лабрадор-ретривер (голден ретривер) Алгур Таинственный Посланник;
— Алина Шмидт, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью.
Модераторы дискуссии:
— Сергей Селин, российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации;
— Владимир Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16