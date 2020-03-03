Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Новый тип коронавируса выявлен у восьми граждан Китая, прилетевших рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне.

Накануне власти провинции Чжэцзян сообщили о первом «завозном» случае заражения новым типом коронавируса. Заболевшей оказалась 31-летняя гражданка Китая, которая прилетела из Милана в Шанхай транзитом через Москву.

Согласно опубликованному во вторник заявлению администрации уезда Цинтянь, 2 марта в регионе было выявлено еще семь новых случаев заражения. Все заболевшие прибыли из Милана и работали вместе с первой заразившейся в ресторане в Италии.

Отмечается, что шесть человек 26 февраля вместе вылетели из Милана в Москву рейсом SU2415. На следующий день они рейсом SU206 вылетели из Москвы в Шанхай. После того, как они прибыли в уезд Цинтянь на автобусе, они прошли через меры по карантину. Анализы выявили у всех шести человек инфекцию.

Еще один заразившийся — 34-летний мужчина, который работал в одном ресторане с остальными заразившимися. 28 февраля он вылетел из Милана во Франкфурт-на-Майне, а после — в международный аэропорт Шанхая «Пудун».