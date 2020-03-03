Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

 «Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах

«Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах
Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

 Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева

Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева
Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

 «Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах

«Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах
Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

 Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева

Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева
Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
7:33   3 Марта 2020
Весь мир

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

Окружной суд Колумбии возобновил дело об электронной переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела незаконно через свой сервер.

Решение суда о «реанимации» дела стало результатом многолетнего разбирательства по иску консервативной группы активистов Judicial Watch, который она подала к Госдепу США еще в 2013 году. Активисты добивались раскрытия сведений о том, как Клинтон вела служебную переписку через частный почтовый сервер. По признанию Клинтон, скандал способствовал ее поражению на президентских выборах в 2016 году.

В решении суда округа Колумбия говорится, что суд удовлетворил ходатайство Judicial Watch допросить Клинтон по по вопросам относительно причин, по которым она использовала частный сервер, а также ее понимания правил оборота записей в Госдепартаменте США.

Также суд разрешил допросить Клинтон о документах, имеющих отношение к атаке на американское посольство в ливийском Бенгази в 2013 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #клинтон #почтовый скандал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...