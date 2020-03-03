Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

Окружной суд Колумбии возобновил дело об электронной переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела незаконно через свой сервер.

Решение суда о «реанимации» дела стало результатом многолетнего разбирательства по иску консервативной группы активистов Judicial Watch, который она подала к Госдепу США еще в 2013 году. Активисты добивались раскрытия сведений о том, как Клинтон вела служебную переписку через частный почтовый сервер. По признанию Клинтон, скандал способствовал ее поражению на президентских выборах в 2016 году.

В решении суда округа Колумбия говорится, что суд удовлетворил ходатайство Judicial Watch допросить Клинтон по по вопросам относительно причин, по которым она использовала частный сервер, а также ее понимания правил оборота записей в Госдепартаменте США.

Также суд разрешил допросить Клинтон о документах, имеющих отношение к атаке на американское посольство в ливийском Бенгази в 2013 году.