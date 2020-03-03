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6:57   3 Марта 2020
Весь мир

Задержанные в аэропорту Сеула граждане РФ вернулись в Россию

Задержанные в аэропорту Сеула граждане РФ вернулись в Россию

Все задержанные в аэропорту столицы Южной Кореи россияне вернулись на родину, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников.

Россияне, прибывшие в республику 26 февраля, были задержаны в аэропорту Ичхон по подозрению в нелегальной трудовой деятельности. В их числе был житель Владивостока, чьи родственники обратились за помощью в службу уполномоченного по правам человека в Приморье.

Мельников отметил, что россияне находились в изоляции в неприспособленном помещении, спали на стульях и деревянных скамейках.

После того, как омбудсмен получил сведения о задержании россиян, было подготовлено обращение в представительство МИД РФ во Владивостоке. После этого были приняты меры по освобождению граждан РФ.

Отмечается, что в ночь на 27 февраля часть задержанных вернулась на родину. В понедельник возвратилась оставшаяся часть.

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Автор: Олег Королев

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