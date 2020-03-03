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6:31   3 Марта 2020
Весь мир

Северная Корея провела артиллерийские учения

Северная Корея провела артиллерийские учения

Северная Корея провела учения с применением дальнобойной артиллерии с участием главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Ранее представители армии Южной Кореи сообщили, что в 12.37 (06.37 по московскому времени) понедельника Пхеньян провел пуски двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан.

Предполагается, что данные пуски — это продолжение прошедших в конце февраля ударных учений. На текущий момент максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 240 километров, высота — около 35 километров.

В сообщении ЦТАК говорится, что Ким Чен Ын выразил полное удовлетворение учениями. Также он подтвердил намерение и далее укреплять боеготовность армии КНДР.

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Автор: Олег Королев
#кндр #учения

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