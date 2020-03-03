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6:07   3 Марта 2020
Весь мир

КНР считает вмешательство США в работу китайских журналистов неприемлемым

КНР считает вмешательство США в работу китайских журналистов неприемлемым

Китай считает неприемлемым вмешательство США в работу журналистов, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что число граждан Китая в пяти государственных СМИ в США будет сокращено со 160 до 100. Новые правила вступят в силу 13 марта.

Цзюнь отметил, что если США выступает за свободу выражения, то эта страна должна полностью поддерживать работу корреспондентов. Он омтетил, что между Китаем и США есть некоторые расхождения в данном вопросе, однако Пекин не считает приемлемым, чтобы Вашингтон вмешивался в работу журналистов, приезжающих и Китая.

Согласно решению властей США, из страны будут высланы сотрудники China Radio International (двое человек), China Daily (девять), CGTN (30), ИА «Синьхуа» (59).

Ранее Китай выслал трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме нового коронавируса.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #журналисты

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