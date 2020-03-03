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5:34   3 Марта 2020
Весь мир

Число жертв нового коронавируса в Южной Корее достигло 28

Число жертв нового коронавируса в Южной Корее достигло 28

Южная Корея за прошедший день зафиксировала 600 новых случаев заражения COVID-2019. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

Ранее сообщалось о 26 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемической угрозы до наивысшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложено до 23 марта.

По информации KCDC на 00.00 (18.00 понедельника по Москве) 519 новых случаев зарегистрированы в городе Тэгу, 61 - в провинции Кенсан-Пукто, остальные случаи зарегистрированы в разных районах по всей республике.

Число зараженны в стране увеличилось до 4 812. Скончались 28 человек, выздоровели три. Вылечились 34 человека. Проводятся анализы 35 555 человек.

Общее число зараженных в столице страны достигло 98, в Тэгу - 3,6 тысячи человек. Еще 685 заразились в провинции Кенсан-Пукто, 94 - в провинции Кенгидо. В Пусане зарегистрировано 90 случаев.

Согласно данным министерства обороны страны, среди зараженных - 31 военный.

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Автор: Олег Королев
#южная корея #коронавирус

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