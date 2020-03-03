Совбез ООН не планирует обсуждать проблему нового коронавируса

Совбез ООН пока не планирует обсуждения проблемы нового коронавируса COVID-2019, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

В марте КНР председательствует в СБ ООН. Китайский дипломат отметил, что «общее ощущение» членов Совбеза говорит о том, что не стоит поддаваться паники по поводу эпидемии.

Цзюнь отметил, что проблема коронавируса относится к понятию глобального общественного здоровья и безопасности. Однако, по его словам, СБ ООН прежде всего отвечает за геополитическую безопасность и мир.

Китайский дипломат отметил, что вопрос безопасности общественного здоровья не входит в сферу ответственности Совета безопасности в узком смысле этого слова. По его словам, у СБ нет каких-либо планов проводить специальное обсуждение данного вопроса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах.