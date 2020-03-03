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4:30   3 Марта 2020
Весь мир

Китайские СМИ должны вывезти из США около 60 сотрудников с гражданством КНР

Китайские СМИ должны вывезти из США около 60 сотрудников с гражданством КНР

Число граждан КНР в пяти государственных китайских СМИ в США будет сокращено со 160 до 100. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепа США.

По его словам, данные организации сейчас имеют в штате около 160 граждан Китая. Нынешнее ограничение сведет это число к 100.

Он отметил, что новые правила вступят в силу 13 марта. Именно к этой дате данные СМИ должны будут сократить штат в США.

При этом чиновник отметил, что речи о высылке кого-либо из США нет. Он отметил, что данные граждане КНР не смогут работать в стране как штатные сотрудники с 13 марта.

Подчеркивается, что информационное агентство Синьхуа сможет оставить 59 сотрудников, China Global Television Network (CGTN) - 30, газета China Daily – девять, China Radio International  - двух. Визовые ограничения не коснулись компании Hai Tian Development USA, которая распространяет China Daily.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай

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