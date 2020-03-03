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4:05   3 Марта 2020
Весь мир

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 2943

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 2943

Число жертв нового коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2943, сообщает государственный комитет по здравоохранению КНР.

Согласно данным из 31 провинции страны, зафиксированы 80 151 подтвержденный случай заражения. Всего их больниц выписаны 47 204 человека. Общее число жертв достигло 2943.

За сутки зафиксирована 31 смерть от COVID-19. Выздоровели 2742 человека, 125 заразились.

Китайские власти 31 декабря минувшего года проинформировали ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, расположенном в центральной части Китая. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила коронавирусу новое название — COVID-19.

По последним данным ВОЗ, случаи заражения новым коронавирусом за пределами КНР зафиксированы уже в 64 странах.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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