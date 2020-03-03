Минобороны США проведет испытательный пуск гиперзвукового оружия

США проведут испытательные пуски сверхзвукового оружия, сообщил заместитель директора программы гиперзвукового оружия Пентагона Майк Уайт.

По его словам, Минобороны США проведут пуск разработки для ВМС и сухопутных сил из программы быстрого неядерного удара. Уайт отметил, что даты испытаний засекречены, но может сообщить, что это случится «позже в текущем году».

Представитель Пентагона сообщил, что пуски получат название «Экспериментальный пуск номер два». По его словам, перед тестированием все еще будут проводиться испытания.

Уайт отметил, что процесс создания гиперзвукового оружия прошел от стадии разработки к созданию прототипов. По его словам, следующей его стадией будет переход прототипов к закупке действующих систем вооружений. Ожидается, что предстоящие испытания будут призваны определить способность планирующего гиперзвукового корпуса «выполнять задачи, связанные с будущим назначением оружия».

По словам представителя Пентагона, США якобы на протяжении десятилетий опережали другие страны в гиперзвуковых технология, однако «последовательно принимали решение не применять это в вооружении».