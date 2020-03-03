Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

 «Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах

«Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах
Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

 Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева

Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева
Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

 «Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах

«Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах
Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

 Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева

Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева
Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
3:25   3 Марта 2020
Весь мир

Минобороны США проведет испытательный пуск гиперзвукового оружия

Минобороны США проведет испытательный пуск гиперзвукового оружия

США проведут испытательные пуски сверхзвукового оружия, сообщил заместитель директора программы гиперзвукового оружия Пентагона Майк Уайт.

По его словам, Минобороны США проведут пуск разработки для ВМС и сухопутных сил из программы быстрого неядерного удара. Уайт отметил, что даты испытаний засекречены, но может сообщить, что это случится «позже в текущем году».

Представитель Пентагона сообщил, что пуски получат название «Экспериментальный пуск номер два». По его словам, перед тестированием все еще будут проводиться испытания.

Уайт отметил, что процесс создания гиперзвукового оружия прошел от стадии разработки к созданию прототипов. По его словам, следующей его стадией будет переход прототипов к закупке действующих систем вооружений. Ожидается, что предстоящие испытания будут призваны определить способность планирующего гиперзвукового корпуса «выполнять задачи, связанные с будущим назначением оружия».

По словам представителя Пентагона, США якобы на протяжении десятилетий опережали другие страны в гиперзвуковых технология, однако «последовательно принимали решение не применять это в вооружении».

«Все наши гиперзвуковые разработки основаны на доставке неядерных боеголовок», — подчеркнул Уайт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #пентагон #гиперзвуковое оружие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...