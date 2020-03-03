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3:10   3 Марта 2020
Весь мир

Американский дипломат сравнил непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

Американский дипломат сравнил непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США не станут признавать Крым российским, как это было в ситуации с вхождением прибалтийских республик в состав СССР. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Дипломат на брифинге заявил, что в Вашингтоне никогда не соглашались, что прибалтийские страны были социалистическими республиками и законной частью СССР, и были лишь «завоеваны силой».

Гилмор заявил, что США аналогичным образом будет настаивать на своей позиции по Крыму, пока подход России к внешней политики не изменится. По его словам, это «однажды произойдет», и США «будут придерживаться своих принципов и принципов Заключительного акта Хельсинского соглашения».

Литва, Латвия и Эстония после революции 1917 года стали независимыми от России независимыми государствами. Однако, в 1940 году они добровольно вошли в состав СССР.

Несмотря на формальное непризнание этого факта, США фактически признали прибалтийские республики частью СССР. В частности, это отражено в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года. В 1975 году ОБСЕ также приняла решение о нерушимости европейских границ.

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Автор: Олег Королев
#сша #крым #прибалтика

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