Кадыров назвал преступлением предложенную Трампом «сделку века» по Палестине

Глава Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал план американского президента Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию преступлением против мусульман.

В понедельник Кадыров встретился с советником президента Палестины - верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем, прибывшим в республику во главе официальной делегации. Стороны обсудили развитие экономических, культурных и духовных связей между Палестиной и субъектом РФ.

Кадыров отметил, что в ходе встречи обсуждалась так называемая «сделка века» по Палестине. По его мнению, она грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира.

Глава Чечни согласился с представителем Палестины, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран. Подчеркивается, что отсутствие единства народов и лидеров отдельных стран является благоприятной почвой для эскалации кризиса на Ближнем Востоке.

Кадыров сообщил, что между Палестиной и Чечней планируется заключение соглашения о налаживании религиозного туризма, чтобы паломники из республики могли посещать святыни в Палестине на регулярной основе.