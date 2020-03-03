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2:44   3 Марта 2020
Весь мир

Кадыров назвал преступлением предложенную Трампом «сделку века» по Палестине

Кадыров назвал преступлением предложенную Трампом «сделку века» по Палестине

Глава Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал план американского президента Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию преступлением против мусульман.

В понедельник Кадыров встретился с советником президента Палестины - верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем, прибывшим в республику во главе официальной делегации. Стороны обсудили развитие экономических, культурных и духовных связей между Палестиной и субъектом РФ.

Кадыров отметил, что в ходе встречи обсуждалась так называемая «сделка века» по Палестине. По его мнению, она грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира.

Глава Чечни согласился с представителем Палестины, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран. Подчеркивается, что отсутствие единства народов и лидеров отдельных стран является благоприятной почвой для эскалации кризиса на Ближнем Востоке.

Кадыров сообщил, что между Палестиной и Чечней планируется заключение соглашения о налаживании религиозного туризма, чтобы паломники из республики могли посещать святыни в Палестине на регулярной основе.

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Автор: Олег Королев
#кадыров #палестина #сделка века

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