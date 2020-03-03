Лавров встретится с президентом Финляндии и главой МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Хельсинки, где 3 марта встретится с финским коллегой Пеккой Хаависто, а также президентом страны Саули Ниинисте.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во время встреч Лаврова с президентом и главой МИД Финляндии планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной повестки, а также обменяться мнениями по основной международной проблематике.

В свою очередь МИД Финляндии ожидает, что министры обсудят вопросы Сирии, Персидского залива, Украины, международного контроля над вооружением, развитие региональной безопасности в Скандинавии, а также двусторонние вопросы между Финляндией и Россией, в том числе — региональное сотрудничество.

Последний раз главы МИД РФ и Финляндии встречались 9 июля минувшего года на полях неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ в Штрбске Плесо в Словакии.