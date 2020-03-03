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2:04   3 Марта 2020
Весь мир

Эрдоган обсудил с Меркель Идлиб и распределение ответственности за беженцев

Эрдоган обсудил с Меркель Идлиб и распределение ответственности за беженцев

Турецкий президент Тайип Эрдоган обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель необходимость соблюдения международных обязательств и справедливого распределения ответственности за беженцев.

Администрация Эрдогана сообщает, что стороны обсуждали двусторонние отношения и региональные вопросы, такие как ситуация в сирийской провинции Идлиб и проблема беженцев.

Эрдоган в телефонной беседе отметил, что необходимо соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением «бремени и ответственности» за беженцев.

Туреция после обострения ситуации в Идлибе заявила, что не может более сдерживать потоки мигрантов. После того, как Анкара открыла границы с ЕС, в Грецию устремились тысячи беженцев. За три дня греческие правоохранители пресекли 20 тысяч попыток нарушения границы.

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Автор: Олег Королев
#турция #эрдоган #мигранты

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