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1:48   3 Марта 2020
Весь мир

Турция отказалась от дополнительного миллиарда евро на помощь беженцам

Турция отказалась от дополнительного миллиарда евро на помощь беженцам

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил о недостаточности дополнительного миллиарда евро, выделенного ЕС Анкаре на помощь беженцам.

После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб турецкая сторона заявила, что не способна более сдерживать потоки мигрантов и беженцев. Анкара открыла свои границы с Европосоюзом, из-за чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня греческая армия и полиция пресекла около 20 тысяч попыток нарушения границы. За первые сутки были задержаны 66 мигрантов, за вторые - 73.

Эрдоган на совместной пресс-конференции в Анкаре с премьером Болгарии Бойко Борисовым заявил, что ожидания Турции «справедливого распределения ответственности» остались без ответа. По его словам, ЕС не смог полностью выполнить требования от соглашения от 18 марта 2016 года.

«Они говорят, что направят еще миллиард евро. Кого вы пытаетесь обмануть? Мы больше не хотим этих денег. Турция потратила на прием беженцев уже 40 миллиардов долларов, и (далее) сама найдет эти деньги», — заявил турецкий президент.

Также он сообщил, что в понедельник греческие военные убили двух мигрантов и тяжело ранили одного из них при попытке пересечь турецко-греческую границу.

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Автор: Олег Королев
#турция #беженцы #греция

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