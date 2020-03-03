ЛНА перехватила переговоры, подтверждающие ликвидацию 35 турецких наемников в Триполи

Разведка Ливийской национальной армии смогла перехватить переговоры террористических группировок из Сирии, которые используются Турцией для ведения боевых действий против ЛНА.

Официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари на своей странице в Facebook опубликовал запись о том, как один из боевиков подтверждает сообщения о ликвидации 35 наемников, прибывших из Сирии и являющихся членами группировки «Султан Мурад». Они были ликвидированы в районе Салах ад-Дин в ливийской столице.

В январе 2020 года благодаря инициативе РФ в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие. Кроме того, в Москве состоялись межливийские переговоры, которые многие эксперты назвали важнейшим этапом на пути урегулирования внутриливийского кризица. Подразделения ЛНА продолжают соблюдать положения данного перемирия, в отличие от протурецких боевиков ПНС.

Мисмари сообщил, что войска ЛНА всегда готовы выполнять любые боевые задачи, чтобы сдерживать любые нарушения террористических группировок.