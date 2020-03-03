Анкара заявила о гибели турецкого военного в сирийском Идлибе

Один турецкий военный погиб и еще один получил ранения при артиллерийском обстреле со стороны сирийской армии в провинции Идлиб. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

Турецкое военное ведомство сообщает, что артобстрел производился 2 марта силами армии Сирии. Подчеркивается, что они были немедленно подвергнуты турецкой стороной интенсивному обстрелу с помощью средств огневой поддержки.

Минобороны Турции заявляет, что цели сирийской армии были уничтожены.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали масштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Сирийская армия открыла ответный огонь. Согласно данным Минобороны РФ, обстрелам подвреглись также турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате инцидента погибли 34 турецких военных, ранения получили более 30 человек.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещена в РФ.