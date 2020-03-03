Боевики ПНС, прикрываясь гражданскими самолетами, обстреливают Триполи из аэропорта Митига

Южные кварталы Триполи обстреливаются с территории аэропорта Митига в Ливии. Об этом сообщает ФАН.

По данным агентства, с превращенного турками в военную базу аэропорта ведется массированный артиллерийский обстрел.

На текущий момент в Ливии официально действует режим прекращения огня. Однако, последний отчет так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о наступлении окончательно развеял видимость соблюдения перемирия боевиками. После того, как Турция вмешалась во внутриливийский кризис, число провокаций со стороны ПНС возросло.

Анкара продолжает перенаправлять наемников из сирийского Идлиба и Турции в качестве живой силы для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований ПНС. С 1 марта в аэропорт Триполи прибыл очередной авиалайнер с террористами на борту. Пассажиров Митиги, которая все еще продолжает использоваться в качестве гражданского аэропорта, боевики используют в качестве живого щита.

Напомним, на территории аэропорта располагается здание частной тюрьмы «Митига», где более девяти месяцев незаконно удерживаются двое россиян - Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россиян похитили боевики RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, находящиеся в подчинении «МВД» ПНС.