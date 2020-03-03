Судно с плавучим космодромом «Морской старт» направилось из США в Россию

Стартовая платформа Odyssey проекта «Морской старт» отправилась на гонконгском корабле из США в Россию. Об этом свидетельствуют данные портала, занимающегося мониторингом движения судов vesselfinder.com.

Согласно данным сайта, судно гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua с Odyssey вышло из американского порта Лонг-Бич в 23.19 по московскому времени и направляется в Славянку (Приморский край). Ожидается, что корабль с платформой прибудет 28 марта в 09:00 по Московскому времени.

Ранее стало известно, что сборочно-командное судно Sea Launch Commander проекта «Морской старт» покинуло Лонг-Бич 28 февраля. Корабль прибудет в Славянку 16 марта.

В декfбре минувшего года группа компаний S7 сообщила, что Госдепартамент США разрешил перебазировать «Морской старт» в Россию.

В апреле 2018 года S7 закрыла сделку по покупке «Морского старта», став полноправным хозяином плавучего космодрома.