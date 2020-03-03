Два российских социолога стали заложниками хаоса, продолжающегося в Ливии с 2011 года

Ежедневные одиночные пикеты у здания ливийского посольства в Москве с требованием освободит граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана из тюрьмы продолжаются уже более двух недель.

Заявления участников пикета в понедельник вечером приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Требуем освободить незаконно задержанных социологов Российской Федерации, которые, не нарушая никаких законов, лишь проводили исследования на территории Ливии», — заявил глава международного отдела ЛДПР Евгений Кондрахин.

Также представители ЛДПР отметил, что российские социологи, будучи невиновными, оказались заложниками того хаоса, который творится в Ливии с 2011 года.

«В Триполи, по сути, засела группа террористов, которые всячески ущемляют права граждан различных стран, в том числе и России. Поэтому мы сегодня вышли сюда, к посольству Ливии, с группой наших товарищей из ЛДПР. Партия выступает за то, чтобы Россия принимала более жесткие меры и не позволяла никому нарушать права наших граждан», — говорит депутат Государственной думы Антон Морозов.

При этом отмечается, что так называемой ПНС Ливии не первый раз поступает подобным образом – ранее были незаконно задержаны и удерживались европейцы, англичане, граждане СНГ.

«В данный момент правительство национального согласия, как его называют, пренебрегло всеми нормами международного права, всеми принципами прав человека. Они удерживает наших ребят ради политического шантажа, иначе это назвать нельзя», — подчеркнул политпсихолог Петр Бычков.

Напомним, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) находились в Ливии на законных основаниях и занимались согласованными с ливийскими властями социологическими исследованиями, когда в мае 2019 года посреди ночи их захватили боевики группировки RADA, формально входящей в состав МВД ПНС Ливии. С тех пор они содержаться в незаконной тюрьме «Митига».