Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

Русскоязычный сегмент интернета в последнее время наполняется однотипными комментариями пранкеров, пытающихся запугать россиян эпидемией коронавируса и призывающих спасаться от болезни бегством.

Как сообщают в понедельник вечером российские СМИ, пранкеры всеми силами пытаются устроить в нашей стране массовую истерию, вбрасывая ложную информацию о якобы 20 тысячах москвичей, заразившихся смертельной болезнью. При чем свои сообщения они распространяют во всех мессенджерах и социальных сетях, оставляя в виде комментариев под постами, никак не связанными с медициной.

Авторы сообщений на истеричной ноте советуют россиянам носить медицинские маски, беречь близких и запасаться продуктами.

Как заявил в беседе с изданием URA.RU гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков, имеет место информационный вброс.

«(Пранк) распространяется на самую восприимчивую аудиторию: группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), форумы мам и других. Зафиксировано более 9172 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость», — сообщил Сачков.

По его словам, аналогичная ситуация была зафиксирована в марте 2018 года, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», когда погибли 60 человек, а в интернете распространялась фейковая информация, что жертв более 300. Позже выяснилось, что автором фейка был украинский пранкер Никита Кувиков (Вольнов). Российский суд заочно арестовал его и объявил в международный розыск.

Ранее в понедельник, 2 марта, в Москве были госпитализированы 24 человека, контактировавших с москвичом, у которого выявили коронавирус. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, госпитализированы шестеро родственников заболевшего москвича, пятеро его друзей, а также 13 человек, которые летели вместе с зараженным одним рейсом из Италии. Кроме того, 83 человека были помещены в карантин.