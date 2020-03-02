Анохин заявил, что Эрдоган надорвется в попытке придать Турции величия в регионе

Турция поддерживает боевиков в разных зонах конфликта, поставляя им военную технику. В частности, беспилотные летательные аппараты турецкого производства использовали террористы, воюющие в Сирии против правительственных войск и против курдских вооруженных формирований.

По мнению вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, которое он высказал в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), Анкара готова продавать оружие всем подряд, в том числе террористам, тем более, что президент Турции Реджеп Эрдоган использует боевиков в собственных интересах.

Недавно президент оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что в распоряжение Вооруженных сил страны поступили беспилотники Bayraktar TB2. При этом ранее двадцать аналогичных беспилотных летательных аппаратов обнаружила и ликвидировала Ливийская национальная армия (ЛНА).

Комментируя эту новость, Анохин отметил, что президент Турции, поддерживая боевиков ливийского ПНС (Правительства национального согласия), подрывает свои позиции на международной арене. Международное сообщество воздерживается от приобретения турецкого вооружения, которое активно используется террористами, и, по словам, эксперта, этот своеобразный бойкот турецкого военно-промышленного рынка, является закономерным.

«Турция, имея определенные проблемы с экономикой, внутренней политикой и потерей ряда союзников на международной арене, хотела бы расширить свой рынок. Но данный рынок сейчас занят террористами, поэтому они продают беспилотные летательные аппараты кому угодно, куда угодно и где угодно, учитывая те потери, которые они сами себе устроили», — отметил Анохин.

Он также подчеркнул, что для Турции это не вынужденная мера. Анкара, по его словам, не просто продает военную технику террористическим организациям в Ливии и Сирии, но и финансирует их.

«Например, Эрдоган поддерживает нелегитимное Правительство национального согласия, посылает из своих лагерей в Триполи более двух тысяч военных. Это говорит о том, что Турция осуществляет свой план превратиться в великое государство, в эдакого влиятельнейшего регионального патрона северной Африки и Ближнего Востока, — заявил эксперт. — Но Эрдоган провалится, все его намерения беспочвенны и неосуществимы. Он надорвется и уже перешел к этому слому невидимую черту: то, что он делает, мягко говоря, вызывает негодование тех, кто хотел бы с ним сотрудничать».

При этом Анохин напомнил, что ПНС Ливии является нелегитимной организацией, которой давно уже пора сложить полномочия, так как именно это псевдо-правительство способствует продолжению кризиса в стране и распространяет антиливийские настроения. Глава ПНС Файез Саррадж совершенно не имеет авторитета у местного населения, именно поэтому вооруженным группировкам, выступающим на его стороне необходима поддержка Эрдогана.

Напомним также, что именно боевики ПНС при поддержке Турции регулярно нарушают действующее в Ливии с 12 января текущего года перемирие и провоцируют солдат Ливийской национальной армии, подвергают обстрелам жилые кварталы Триполи, пытаясь сорвать режим прекращения огня. Также турецкая артиллерия и беспилотники ведут огонь по позициям ЛНА.

Турция на протяжении долгого времени в обход оружейного эмбарго ООН поставляет боевикам ПНС оружие, боеприпасы и военную технику, и незаконное правительство Сарраджа пытается всеми силами сохранить эти поставки. Чтобы прекратить это, Евросоюз собирается создать специальную миссию, которая возьмет под контроль акваторию Средиземного моря, чтобы не дать турецким судам продолжать поставлять вооружение в Триполи.