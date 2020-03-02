«Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах

Признанный иноагентом «Мемориал» направил в Минюст подробные замечания к проекту нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Правозащитники хотят защищать секс-работниц, наркоманов и провокаторов на митингах.

30 января Минюст опубликовал новый проект КоАП, отведя на его общественное обсуждение почти месяц. «Мемориал», «ОВД-Инфо», комитет «Гражданское содействие» и ряд других правозащитных организаций предложили пересмотреть некоторые пункты документа.

Правозащитники предложили отменить административную ответственность за оказание услуг сексуального характера и освободить от наказания тех, кто распространяет информацию о запрещенных веществах «без цели склонения к их употреблению». Кроме того, в «Мемориале» считают, что закон мешает продуктивно работать иностранным организациям, поэтому правозащитники предложили отменить ответственность за «непредоставление сведений НКО-иноагента». Также правозащитники предложили, чтобы срок административного задержания начинался не со времени доставки гражданина в ОВД, а с его фактического задержания, потому что время в пути до спецучреждения может быть «несоразмерно долгим».

«Мемориал» является злостным нарушителем закона об НКО-иноагентах. По данным на январь 2020 года, организация накопила штрафов более чем на четыре миллиона рублей. По официальной версии, организация хочет сосредоточиться на правозащитной работе, но в реальности их деятельность нужна, чтобы представить провокаторов, наркоманов и педофилов в роли «мучеников», которых они вносят в список «политзаключенных».