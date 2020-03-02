Бычков заявил, что у ПНС нет шансов из-за их преступлений

Замглавы управления внутренней политики администрации Псковской области Петр Бычков принял участие в бессрочном пикете за освобождение незаконно удерживаемых в неофициальной тюрьме «Митига» российских социологов, передает корреспондент ФАН.

Бычков назвал удержание россиян в ливийской тюрьме «абсолютным правовым беспределом». Чиновник убежден, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии использует заключенных социологов чтобы надавить на правительство РФ.

«Никаких других причин удерживать их в неофициальной тюрьме «Митига» нет. По сути, российские социологи стали живым щитом для ПНС. Это произошло от безысходности, от того, что никакой легитимности, не только в отношении ситуации с заточением ученых, но и в целом нет», — заявил чиновник.

Бычков считает, что ООН никак не реагирует на противоправные действия ПНС потому, что спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе прикрывает контрабанду нефти и другие незаконные действия «правительства», за что получает деньги.

«Он получает за это деньги, поэтому действует исключительно в интересах работодателей и боится любого скандала и любой ситуации, которая может дестабилизировать этот междусобойчик, прервать незаконное материальное обогащение», — объяснил Бычков.

Бычков уверен, что на руках представителей ПНС столько крови, что у них нет никаких шансов на долгое существование.

«Единственное, что может хоть как-то сгладить их участь — всемирное покаяние и последующий приговор. Это их единственный шанс. Сегодня остается только надеяться, что до них это дойдет как можно быстрее», — резюмировал Бычков.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана уже почти год находятся в ливийской тюрьме «Митига». За это время им так и не предъявили обвинения, а состояние россиян заметно ухудшилось. Один раз к социологам допустили адвоката, общение с родственниками им запрещено.