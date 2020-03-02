Российская военная полиция обеспечивает безопасность в сирийском Серакибе

Подразделения российской военной полиции введены в сирийский город Серакиб для обеспечения безопасности, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

29 февраля представители России и Турции провели переговоры по Сирии. Как сообщает МИД РФ, стороны подтвердили нацеленность на снижение напряженности в Сирии в ходе борьбы с террористами. Кроме того, РФ и Турция рассмотрели шаги по стабилизации в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Следующую встречу по Сирии президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут 5 марта в Москве.