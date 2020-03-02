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18:35   2 Марта 2020
Россия

Русский народ как государствообразующий закрепят в Конституции

Русский народ как государствообразующий закрепят в Конституции

Президент РФ Владимир Путин вводит в Конституцию понятие русского народа как государствообразующего.

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа. Согласно поправкам, русский народ входит в союз равноправных народов. При этом права иных и малых народов также защищены поправками президента», – рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин

Депутат сообщил, что в Госдуму поступили поправки от президента на 24 страницах. По словам Володина, эти предложения направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #володин #россияне #конституция

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