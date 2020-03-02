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18:12   2 Марта 2020
Общество

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего замминистра обороны СССР Шуралева

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего замминистра обороны СССР Шуралева

Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева, который скончался в больнице на 85-м году жизни.

 Шойгу назвал Шуралева блестящим офицером и истинным патриотом, который все свои силы и знания отдавал укреплению Вооруженных сил.

1 марта советского генерала сбил автомобиль в Москве. В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы, из-за которых скончался в больнице. Владимир Михайлович прошел путь от рядового до генерала армии, командовал войсками Белорусского военного округа, в 1990-91 годах был замминистра обороны СССР, с 1992 года находился в запасе. Последние годы работал в Минобороны России ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов.

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Автор: Алина Бранцевич
#минобороны #шойгу

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