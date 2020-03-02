Путин поручил создать комиссию по русскому языку для экспертизы словарей
Российский лидер Владимир Путин поручил до 15 июня создать при Правительстве РФ комиссию по русскому языку для проведения экспертизы словарей и справочников.
Согласно поручению, нужно не только образовать межведомственную комиссию по русскому языку при кабмине, но и возложить на нее экспертизу грамматик, словарей и справочников, которые содержат нормы современного русского литературного языка, правила русской орфографии и пунктуации.
Также президент РФ до 30 мая поручил рассмотреть вопрос об организации подготовки педагогов по всем уровням высшего образования и представить предложения по совершенствованию такой подготовки.
#Кремль: Встреча с председателем правления Сбербанка Германом Грефом https://t.co/NG3y5YePsN pic.twitter.com/pp9sDI7IIx— Президент России (@KremlinRussia) March 2, 2020