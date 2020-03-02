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18:29   2 Марта 2020
Россия

Путин поручил создать комиссию по русскому языку для экспертизы словарей

Путин поручил создать комиссию по русскому языку для экспертизы словарей

Российский лидер Владимир Путин поручил до 15 июня создать при Правительстве РФ комиссию по русскому языку для проведения экспертизы словарей и справочников. 

Согласно поручению, нужно не только образовать межведомственную комиссию по русскому языку при кабмине, но и возложить на нее экспертизу грамматик, словарей и справочников, которые содержат нормы современного русского литературного языка, правила русской орфографии и пунктуации.

Также президент РФ до 30 мая поручил рассмотреть вопрос об организации подготовки педагогов по всем уровням высшего образования и представить предложения по совершенствованию такой подготовки.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #правительство #общество

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