Путин поручил создать комиссию по русскому языку для экспертизы словарей

Российский лидер Владимир Путин поручил до 15 июня создать при Правительстве РФ комиссию по русскому языку для проведения экспертизы словарей и справочников.

Согласно поручению, нужно не только образовать межведомственную комиссию по русскому языку при кабмине, но и возложить на нее экспертизу грамматик, словарей и справочников, которые содержат нормы современного русского литературного языка, правила русской орфографии и пунктуации.

Также президент РФ до 30 мая поручил рассмотреть вопрос об организации подготовки педагогов по всем уровням высшего образования и представить предложения по совершенствованию такой подготовки.