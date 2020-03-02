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17:51   2 Марта 2020
Россия

Путин внес три поправки к законопроекту об изменении Конституции

Путин внес три поправки к законопроекту об изменении Конституции

Поправки президента — итог диалога с представителями всех фракций и гражданского общества. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, в понедельник, 2 марта, российский лидер Владимир Путин внес три поправки к законопроекту об изменении Конституции. Одна из поправок президента РФ в Конституцию предлагает закрепить запрет на отчуждение территорий.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что также президент внес ко второму чтению проекта закона об изменениях в Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #поправки #конституция

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