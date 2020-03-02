Путин внес три поправки к законопроекту об изменении Конституции
Поправки президента — итог диалога с представителями всех фракций и гражданского общества. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, в понедельник, 2 марта, российский лидер Владимир Путин внес три поправки к законопроекту об изменении Конституции. Одна из поправок президента РФ в Конституцию предлагает закрепить запрет на отчуждение территорий.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что также президент внес ко второму чтению проекта закона об изменениях в Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины.
Президент РФ внес поправки к законопроекту об изменении Конституции. Об этом сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин. "Поправки Президента — это итог его диалога с представителями всех фракций, гражданского общества", — подчеркнул он. pic.twitter.com/Zs7FRNOwuQ— Государственная Дума (@dumagovru) March 2, 2020