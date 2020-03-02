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17:44   2 Марта 2020
Россия

Матыцин пообещал тщательный медконтроль сборной РФ в преддверии Игр в Токио

Матыцин пообещал тщательный медконтроль сборной РФ в преддверии Игр в Токио

В связи с распространением коронавируса здоровье сборной России на Олимпийских играх 2020 в Токио будут тщательно контролировать, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

По данным на 2 марта, в Японии зафиксировано 976 случаев заражения коронавирусом. Основная часть инфицированных - это часть команды и пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Несмотря на быстрые темпы распространения заболевания, в российском министерстве уверены, что расширять медицинский штаб сборной во время Олимпиады нет нужды.

«Прежде всего, будем тщательно осуществлять контроль за состоянием здоровья. Это наша первоочередная задача, чтобы люди, не только спортсмены, но и тренеры, персонал, который является одной единой российской командой, — он был здоров, подошел к этим Играм в хорошей форме», – добавил министр спорта Олег Матыцин.

Матыцин отметил, что министерство активно взаимодействует с Федеральным медико-биологическим агентством России по всем вопросам, связанным и с состоянием здоровья спортсменов.

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Автор: Анна Калинина
#олимпиада #россия #политика #спорт #общество #коронавирус

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