Путин поручил обеспечить поддержку образования на русском языке за рубежом

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом», сообщается на сайте Кремля.

Перечень поручений российский лидер утвердил по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября 2019 года.

Кроме того, Путин поручил создать комиссию, которая будет проверять все справочники и словари, содержащие нормы современного русского языка и подготовить усовершенствованные педагогические кадры по всем уровням высшего образования.

Срок реализации проекта – 15 июля 2020 года.