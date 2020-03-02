Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

 «Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах

«Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах
Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

 Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева

Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева
Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

Пранкеры пытаются раскачать в России истерию из-за коронавируса

 «Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах

«Мемориал» выступил против поправок в КоАП, чтобы защитить провокаторов на митингах
Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

 Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева

Донбасс заявил, что обмен пленными до конца марта не удастся провести из-за Киева
Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Китайские медики нашли коронавирус у граждан КНР, летевших через Москву

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

Американский суд возобновил скандальное дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
17:51   2 Марта 2020
Россия

Путин поручил обеспечить поддержку образования на русском языке за рубежом

Путин поручил обеспечить поддержку образования на русском языке за рубежом

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом», сообщается на сайте Кремля.

Перечень поручений российский лидер утвердил по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября 2019 года.

Кроме того, Путин поручил создать комиссию, которая будет проверять все справочники и словари, содержащие нормы современного русского языка и подготовить усовершенствованные педагогические кадры по всем уровням высшего образования.

Срок реализации проекта – 15 июля 2020 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#путин #русский язык

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...