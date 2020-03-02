Депутат Владимир Петров опроверг участие в выборах губернатора Ленобласти

Депутат Владимир Петров не намерен бороться за должность губернатора Ленобласти, а о своём выдвижении узнал из СМИ. Об этом он рассказал ФАН.

«С удивлением узнал о моем "выдвижении" на пост губернатора из СМИ. В настоящее время я для себя не рассматриваю возможности участвовать в выборах главы региона и более того — не проводил никаких переговоров ни с одной партией. Так что спешу официально объявить, что новость о моем участии в губернаторской гонке — это информационная провокация, сбивающая с толку не только меня самого, но и жителей области. У меня, на сегодняшний день, иные политические и рабочие планы, не требующие участия в губернаторской кампании», — прокомментировал Петров.

Ранее Партия социальной защиты объявила о том, что на съезде было решено выдвинуть в сентябре кандидатуру Петрова на этот пост. О выдвижении журналистам рассказал руководитель Ленинградского регионального отделения партии Виктор Перов.