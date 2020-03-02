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17:31   2 Марта 2020
Россия

Депутат Владимир Петров опроверг участие в выборах губернатора Ленобласти

Депутат Владимир Петров опроверг участие в выборах губернатора Ленобласти

Депутат Владимир Петров не намерен бороться за должность губернатора Ленобласти, а о своём выдвижении узнал из СМИ. Об этом он рассказал ФАН.

«С удивлением узнал о моем "выдвижении" на пост губернатора из СМИ. В настоящее время я для себя не рассматриваю возможности участвовать в выборах главы региона и более того  — не проводил никаких переговоров ни с одной партией. Так что спешу официально объявить, что новость о моем участии в губернаторской гонке  — это информационная провокация, сбивающая с толку не только меня самого, но и жителей области. У меня, на сегодняшний день, иные политические и рабочие планы, не требующие участия в губернаторской кампании»,  — прокомментировал Петров.

Ранее Партия социальной защиты объявила о том, что на съезде было решено выдвинуть в сентябре кандидатуру Петрова на этот пост. О выдвижении журналистам рассказал руководитель Ленинградского регионального отделения партии Виктор Перов.

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Автор: Алина Бранцевич
#ленобласть #петров

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