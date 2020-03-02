ФАС фиксирует случаи подорожания авиабилетов из-за коронавируса

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал журналистам о тенденциях на рынке авиаперевозок.

По словам главы ФАС, на фоне ограничения авиасообщения с рядом стран наблюдается несколько случаев роста цен на авиабилеты. При этом существует также и обратная тенденция, когда цены снижаются из-за падения спроса.

Артемьев подчеркнул, что цена на конечные и транзитные рейсы, может падать из-за отмены рейсов в Китай. На вопрос журналистов фиксирует ли ФАС рост цен на авиабилеты, глава ведомства отметил, что представители службы внимательно следят за происходящим и фиксируют все колебания цен не в пользу потребителя.

В конце минувшего месяца в ФАС сообщили, что ведомство будет внимательно наблюдать за колебаниями цен на авиабилеты после ограничения рейсов на китайском и южнокорейском направлении.