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17:44   2 Марта 2020
Россия

Комитет ГД одобрил увеличение срока выдачи кредитов местным бюджетам

Комитет ГД одобрил увеличение срока выдачи кредитов местным бюджетам

Документ, который внесла дума Ставропольского края, увеличивает с трех до пяти лет максимальный срок предоставления кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. Комитет ГД по бюджету и налогам порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона.

Согласно документу, также бюджетам городских и сельских поселений предоставят кредиты из бюджетов муниципальных районов. ГД рассмотрит проект закона 5 марта. При этом комитет разделяет позицию кабмина о необходимости доработки документа ко второму чтению.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кредит #общество #гд

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