Комитет ГД одобрил увеличение срока выдачи кредитов местным бюджетам
Документ, который внесла дума Ставропольского края, увеличивает с трех до пяти лет максимальный срок предоставления кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. Комитет ГД по бюджету и налогам порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона.
Согласно документу, также бюджетам городских и сельских поселений предоставят кредиты из бюджетов муниципальных районов. ГД рассмотрит проект закона 5 марта. При этом комитет разделяет позицию кабмина о необходимости доработки документа ко второму чтению.
Поправки в бюджет на текущий год предусматривают средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, расширение программы маткапитала, организацию бесплатного питания школьников и на реализацию других социальных проектов, о которых говорил Президент РФ #комитет pic.twitter.com/EyqiFFOF1q— Государственная Дума (@dumagovru) March 2, 2020