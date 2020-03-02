Комитет ГД одобрил увеличение срока выдачи кредитов местным бюджетам

Документ, который внесла дума Ставропольского края, увеличивает с трех до пяти лет максимальный срок предоставления кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. Комитет ГД по бюджету и налогам порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона.

Согласно документу, также бюджетам городских и сельских поселений предоставят кредиты из бюджетов муниципальных районов. ГД рассмотрит проект закона 5 марта. При этом комитет разделяет позицию кабмина о необходимости доработки документа ко второму чтению.