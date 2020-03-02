Нотариусы предупредили об участившихся попытках мошенничества с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении нотариальных действий, в том числе с недвижимостью, выросло в РФ с января 2017 по октябрь 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

«Так, если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018 — уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны», — говорится в сообщении.

Представитель ФНП Наталья Дрожжина объяснила, что высококвалифицированные нотариусы имеют доступ к целому арсеналу электронных инструментов, которые в дальнейшем могут использоваться в мошеннических целях. Кроме того, у нотариусов есть большой опыт работы с документами, в то время как большая часть сделок осуществляется именно в письменной форме.

В ведомстве добавили, что размер предотвращенного нотариусами ущерба от мошенничества оценивается более чем в 10 миллиардов рублей.